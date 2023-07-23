AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, orman yangınlarına dikkati çekmek için Beykoz Spor Ormanı'nda çevre temizliği yaptı.

"Cemre" ekipleri, ormandaki çöpleri temizledikten sonra piknik yapan vatandaşların masalarındaki çöpleri de topladı.

Ekibin çevre bilinci konusunda uyarılarını dinleyen vatandaşlar, etkinlikten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ormanların yaşam kaynağı olduğunu söyledi.

Dünyanın akciğerleri olan ormanların yandığını belirten Çekerek, özellikle yaz aylarında sıcaklardan bunalıp nefes almak için gidilen ve piknik yapılan alanların bilinçsiz ateş kullanımı sebebiyle yandığını anlattı.

Yangınların insanları ve ormanlarda bulunan canlıları çok etkilediğini ifade eden Çekerek, küresel ısınmanın etkisiyle mevsim sıcaklıklarının en üst seviyede görüldüğü günümüzde, Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen yangın haberlerinin içlerini yaktığını dile getirdi.

Çekerek, Türkiye'de son 10 günde 40 ilde toplam 203 orman yangını yaşandığını aktararak, "Biz de orman yangınlarına karşı çevre temizliği yapıyoruz. Cemreler olarak ülkemizin neresinde olursa olsun herhangi bir doğal afet anında bizler oradayız. Yangın, sel, deprem, heyelan fark etmeksizin, Cemreler gece gündüz demeden vatanına hizmet eden gönüllü gençlerdir." diye konuştu.

"Yeşil vatanı korumak bizim asli görevimiz"

Çevreyi temizleyerek orman yangınına sebep olabilecek atıkları ait oldukları çöp konteynerlerine attıklarını vurgulayan Çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle piknik yapan vatandaşlarımızdan yaktıkları mangal ateşini söndürmelerini rica ediyoruz. Ayrıca orman yangınına sebep olabilecek çöp ve atıkları toplayıp yine çöp kutusuna atmalarını istiyoruz. Bu ormanlar hepimizin. Yeşil vatanı korumak bizim asli görevimizdir. Vatandaşlık görevimizi layıkıyla yerine getirmemiz hepimizin faydasınadır."