AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'ndan 'Mahallede Genç İz' Programı

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarınca Bahçelievler'de "Mahallede Genç İz" programı düzenlendi.

Saha çalışmalarını güçlendirmek ve mahallelerde gençlerin siyasete katılımını arttırmak amacıyla Kuleli Parkı'nda düzenlenen programda gençlerle bir araya gelindi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, bugün Bahçelievler'de "Mahallede Genç İz" programını başlattıklarını belirterek, etkinliğin hayırlı olmasını diledi.

Yüce, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinde her mahallesiyle, her genciyle, her hikayesiyle İstanbul demeye devam edeceğiz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları da gençliğin bir yaşının olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gençlik şu; Yeniden ayağa kalkma metaneti gösterebilmek demek. Gençlik bir daha, bir daha, sonra bir daha ayağa kalkabilmek demek. Gençlik, Necip Fazıl'ın dediği gibi bence ruh işi."

Hacıoğulları, programda piyano çalarak eserlerini seslendirdi.

Programa, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Helin Görgül ve AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Uğur Yılmaz da katıldı.