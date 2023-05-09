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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından, ikameti başka ildeki seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından, ikameti başka ildeki seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kentte yaşayıp ikameti başka şehirde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, kentte yaşayıp ikameti başka şehirde olan seçmenlere ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağını duyurdu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi"nde tüm seçmenlerin oy hakkını kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteği verileceği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da yaşamasına rağmen resmi ikameti başka şehirde olan vatandaşlarımızın dikkatine. İstanbul'umuzda bulunduğunuz ilçenin İlçe Başkanlığına başvurarak, gidiş-dönüşlerinizi size sağlanacak otobüs ile ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Elif Küçük - Güncel

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