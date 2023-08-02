AK Parti İstanbul İl Başkanlığında "İstanbul'un Kaybolan Yılları" toplantısı yapıldı

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) seçim vaatlerini yerine getiremediğini belirterek, "Sayın (Ekrem) İmamoğlu, CHP'li İBB yönetimi vize sınavlarında kalmıştır. Vizede geçerli notu alamamıştır." dedi.

Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "İstanbul'un Kaybolan Yılları" konulu basın toplantısına, AK Partili ilçe belediye başkanları da katıldı.

Kabaktepe, burada yaptığı konuşmada, CHP'li İBB yönetiminin yaklaşık 4 yıldır kenti yönettiğini ancak bu yönetimin tabiri caizse vize sınavlarından geçemediğini söyledi.

İBB yönetiminin 2019 seçimleri öncesinde ortaya koyduğu vaatleri yerine getiremediğini ve sınıfta kaldığını dile getiren Kabaktepe, "İBB sınıfta kalmıştır. Metro projelerinin tamamlanmasından birtakım yarım bıraktığımız projelerin tamamlanmasına kadar temel atma aşamasına getirdiğimiz projelerde temel atmama törenleriyle farklı bir yönteme girilmiştir. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu, CHP'li İBB yönetimi vize sınavlarında kalmıştır. Vizede geçerli notu alamamıştır." diye konuştu.

Kabaktepe, 4 yıllık sürenin yönetime not vermek için yeterli olduğunu kaydetti.

Geçen yıl "İstanbul'un Kayıp 1000 Günü" konulu basın açıklaması yaptıklarına dikkati çeken Kabaktepe, şöyle devam etti:

"O gün yaptığımız toplantıda İBB yönetiminin karnesinin zayıflarla dolu olduğunu ve böyle giderlerse sınıfta kalacaklarını, aslında bir anlamda erken uyarı olarak kendilerini de toparlama fırsatı da vermiş olduk. Ama maalesef buradaki gerekli uyarıları ve tespitleri dikkate almadılar. Böyle giderlerse finalde de kalacaklardır. Uyarılarımız ne yazık ki dikkate alınmamış, İstanbul adeta kendi haline terk edilmiştir. Şehirlerin canlı kalabilmesi için sürekli yenilenmeye ve yeni projelere ihtiyacı vardır. Hele hele İstanbul gibi önemli bir şehri gelecek yıllara, gelecek on yıllara, yüzyıllara taşımak için 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık projeksiyonlar eşliğinde çalışmalar yapmanız ve üretmeniz gerekir."

"Kullandığımız suyun yüzde 70-75'i Melen Projesi'nden geliyor"

İstanbul'da yaz nedeniyle susuzluğun konuşulduğunu hatırlatan Kabaktepe, kendi dönemlerinde su problemini çözmek için Istrancalar ve Melen'den kente su getirildiğini anlattı.

Kabaktepe, Istrancalar ve Melen projelerine CHP grubunun karşı çıktığını vurgulayarak, "İstanbul'un 10 yılı, 50 yılı düşünülmeseydi bugün İstanbul'da su sorununu konuşuyor değil, susuzluğu yaşıyor olacaktık. Şu an kullandığımız suyun yüzde 70-75'i Melen Projesi'nden geliyor. Yani karşı çıktıkları, şimdi de yükümlülüklerini yerine getirmedikleri." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP'li İBB yönetiminin kentte kalıcı bir eser üretemediğini dile getiren Kabaktepe, "Guguk kuşu siyaseti ile rahmetli Kadir Ağabey (Topbaş) döneminde yapılan projelere de algı belediyeciliğiyle kendi yapmış gibi sahip çıkmıştır." diye konuştu.

İmamoğlu'nun bütün önemli demeçlerini incelediklerini aktaran Kabaktepe, katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalara dikkat ettiklerinde karşılarına iki temel konunun çıktığını dile getirdi.

Kabaktepe, "Birinci dönemi Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayaline dair çalışmalar, biz buna 'ihtiras dönemi' diyoruz. İkincisi CHP Genel Başkanlığı adaylığına dair çalışmalar yani 'heva ve heves dönemi' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Aday olabilirsiniz ama İstanbul'u kurban edemezsiniz"

Bir belediye başkanının cumhurbaşkanlığı adaylığını ve partisinin genel başkanlığını isteyebileceğinin altını çizen Kabaktepe, şunları söyledi:

"Aday olabilirsiniz ama İstanbul'u kurban edemezsiniz. Genel başkanlık yarışına çıkabilirsiniz ama aklınız orada İstanbul'u bir basamak, sıçrama tahtası haline getirilmesini doğru bulmadığımız için bu konunun altını da özellikle çizerek ifade etmek istiyorum. Buradan üzerine basa basa duyurmak istiyorum. Herkesin bilmesini ve duymasını istiyorum. İstanbul'un geleceğinde 2024 seçimlerinde Sayın İmamoğlu partisinin aday gösterilip gösterilmeyeceğini bilmiyorum. Aday olsa da olmasa da İstanbul'un geleceğinde olmayacağını ve bunu gördüğümüzü ifade etmek istiyorum."

Daha yüksek makam ve mevki hevesiyle İmamoğlu'nun İstanbul'u ihmal ettiğini kaydeden Kabaktepe, "Bu ihtiras, algı ve manipülasyon siyaseti İstanbul'umuzun 4 yılına mal olmuştur. İşte 4 yıl süren bu ilk devre sukutuhayal ile sonuçlanan ve İstanbul'un yıllarının kaybolmasına neden olan 'ihtiras' dönemidir." değerlendirmesini yaptı.

Sürecin İstanbulluların beklediği gibi olmadığını belirten Kabaktepe, Ekrem İmamoğlu'nun bu defa kalan süreyi mensubu olduğu siyasi partinin genel başkanlığı adaylığı yarışına ve kavgasına tutuştuğunu, siyasi beklentisi peşinde koşarak geçirme kararı aldığını söyledi.

Kabaktepe, AK Parti siyasetinin temel misyonunun eser ve hizmet siyaseti olduğunu ifade ederek, "Eser ve hizmet siyaseti, Levazım Tüneli'ni kapatmak değil yeni tüneller açarak İstanbul trafiğine nefes aldırmaktır. Metro inşaatı reklamlarını her ay yenilemek değil metro inşaatlarını bitirmektir, musluk açılışını büyük bir açılış gibi milletin önüne koymak değil 100 yıllık planlarla İstanbullun sorunlarını çözmektir." dedi.

İstanbul'un 4 yılını kaybettiğini dile getiren Kabaktepe, kentin sadece metrolarda bulunan yürüyen merdivenlerinin değil bütün olarak ulaşımının yürümez hale geldiğini aktardı.

Göksu, İBB'nin 4 yılına ilişkin sunum yaptı

Programda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu sunum yaptı.

Göksu, İmamoğlu'nun kentte sadece reklam yaptığını, İstanbulluya 4 yıl kaybettirdiğini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, inkar, iftira ve intihal siyaseti yaptığını dile getiren Göksu, CHP'li İBB'nin 4 yıldır kendisine ait özgün bir hizmet ortaya koyamadığını, AK Parti dönemine ait ne kadar proje varsa "Ben yaptım" algısıyla bu açığını kapatma yolunu seçtiğini belirtti.

Kendi dönemlerinde başlatılan metro hatlarına 1 metre bile yeni metro hattı eklenemediğine dikkati çeken Göksu, İBB'nin reklam için harcadığı 3,8 milyar lira ile 2 bin 533 konut, 31 bin 276 araçlık otopark ile 633 otobüs alınabileceğini sözlerine ekledi.