AK Parti Hatay İl Başkanlığı'ndan 27 Mayıs Darbesi açıklaması - Haberler

AK Parti Hatay İl Başkanlığınca 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

İl Başkan Yardımcısı Murat Gökalp, parti binası önündeki basın açıklamasında, Türk siyasi tarihinin en karanlık günlerinden birinin 27 Mayıs olduğunu vurguladı.

Demokrasiye sahip çıkmanın vatan borcu olduğunu belirten Gökalp, şunları kaydetti:

"Üzerinden yıllar geçse de vesayetçi odaklar varlığını devam ettirerek en son 15 Temmuz'da da benzer bir senaryoyu devreye sokmaya çalışmışlardır. Ancak milletimiz darbeler ve darbeciler karşısında liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyunlarını bozmuştur. Millete ve hizmete sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye, 15 Temmuz'da demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, demokratik ve müreffeh bir Türkiye'de yaşayabilmemiz için serden geçen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."