Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde partililerin bekleyişi sürüyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı il başkanlığı binasının çevresinde her geçen saat hareketlilik artıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'ndan sonuçlar alındıkça AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde de heyecanlı bekleyiş başladı. Saatler ilerledikçe il başkanlığı binasının önünde partililerin sayısı da artıyor. 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atan partililer ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Dışarıya dev ekranların konulduğu binanın önünde ses sistemleri de yerleştirildi. Belli bir noktaya kadar girilebilen binanın içerisine görevli olanlar da üst araması yapılarak alınıyor.

OLASI BALKON KONUŞMASI İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

Seçim sonuçlarının ekrana verildiği bina içerisindeki salonda ise yerli ve yabancı gazetecilerin bekleyişi sürüyor. Olası bir balkon konuşması için de hazırlık yapıldı. Hazırlanan platformun önünde 'öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek' yazısı yer alıyor.