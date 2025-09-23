AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan şehit aileleri ve gaziler için kahvaltı programı

ŞEHİT aileleri ve gaziler AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen kahvaltı etkinliğinde biraraya geldi. Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Görevimiz gereği birçok şehit ailesi, gazi aileni ziyaret etme fırsatını bugüne kadar sahip olduk ve şuna bizzat şahit olduğumu ifade etmek istiyorum. Hangi ziyaretimizi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim ziyaret ettiğimiz sahnede gazimizi şehidimizin Rabbimiz tarafından özel olarak seçilmiş kişiler olduğuna bizzat şahit olduk" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için İl Başkanlığı'nda 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir kahvaltı programı düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Yusuf Aslan da katıldı.

'İL BAŞKANLIĞIMIZDA OLUŞUNUZ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin kuruluşundan bu tarafa hatta 1071'de Sultan Alparslan öncülüğünde Anadolu topraklarını vatan etmemize vesile olan o günden bu tarafa tüm kumandanlarımıza, tüm liderlerimize, tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize rahmet ve minnet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli konuklarımız, saygıdeğer gazilerimiz, görevimiz gereği birçok şehit ailesini, gazi ailesni ziyaret etme fırsatına bugüne kadar sahip olduk ve şuna bizzat şahit olduğumu ifade etmek istiyorum. Hangi ziyaretimizi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim ziyaret ettiğimiz yerde gazimizin ya da şehidimizin Rabbimiz tarafından özel olarak seçilmiş kişiler olduğuna bizzat şahit olduk. Hem ailelerinin anlattıkları hem eşlerinin dostlarının ifade ettikleri üzere Rabbimizin hem şehitliğin hem de gaziliğin bir lütuf olduğunu gözlemekle müşahit eden bir kardeşiniz olarak, İstanbul İl Başkanlığımızda, aramızda Koreli Gazilerimiz var, Kıbrıs gazilerimiz var,terör gazilerimiz var, 15 Temmuz gazilerimiz var siz kıymetli gazilerimizin biraz önce konuşmayı yapan il başkan yardımcımızın da ifadesiyle il başkanlığımızda oluşunuz bizim için büyük bir onurdur şereftir. Aynı zamanda İl Başkanlığımız için de büyük bir berekettir. Ak Parti'nin bakışını, Cumhurbaşkanımızın bakışını bir kez daha göstermiş olduk. Kendilerine özellikle şükranlarımızı arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN DUALARIMIZI GAZZELİ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN YOLLUYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da programda bir konuşma yaptı.Sayan Kaya konuşmasında, "Cumhurbaşkanımız dün Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden bir kez daha haykırdı. Gazze, Gazzelilerindir, Filistinlilerindir ve Filistin'in geleceğini Gazze'nin geleceğini Filistinliler karar vermelidir. Rabbim oradaki Müslüman kardeşlerimizin bir an evvel kurtuluşuna vesile kılsın. Birleşmiş Milletler kürsüsünden her sene 'Dünya beşten büyüktür' diye haykıran liderimiz Filistin meselesini de, insanlığa dair tüm meseleleri de o kürsüden haykırarak aslında bugün dünyanın dört bir tarafında gördüğümüz milyonlarca insanın vicdanların uyanışlarına da vesile oluyor. Bugün milyonlarca insan dünyanın dört bir yanında Gazze için yürüyor, Filistin için yürüyor. Bugün Filistin devletini tanıyan bazı devletler var bunlar oradaki insanların yürüyüşüne, o vicdanların adeta haykırışına sessiz kalamamışlardır. Buradan da bütün dualarımızı Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz için yolluyoruz. Tabii gazi kardeşlerimiz duası daha makbuldür. Buna da yürekten inanıyorum. Dualarınızda onları unutmayalım diyorum" ifadelerini kullandı.

'HER BİR GAZİMİZ BU MİLLETİN ONUR NİŞANESİDİR'

Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün bu topraklarda nefes alabiliyorsak hiç şüphesiz bu vatan için canını vermiş şehitlerimiz bu vatan için canını vermeyi göze almış gazilerimiz sayesindedir; yani sizler sayesindedir. Siz değerli gazilerimize, aziz şehitlerimize borcumuz çok büyük bunun farkında olan bir milletiz sevgili kardeşlerim. Şöyle düşünüyoruz, her bir şehidimiz bu toprakların adeta tapu senetidir, her bir gazimiz bu milletin onur nişanesidir. Sizlere gerçekten büyük bir saygıyla hizmet ediyoruz ve size hizmet etmekten de her zaman büyük bir şeref ve onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın defalarca ifade ettiği gibi biz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, gazilerimizin yanında bulunmayı büyük bir şeref kabul eden bir milletiz. Sizden aldığımız güçle ülkemizde gerçekten büyük bir mücadeleyle terör belasından bu ülkeyi kurtarmak için büyük bir mücadeleyi başlattık. 50 yıldır bu ülkenin annelerinin gözlerinden yaş akıtan, bu ülkenin evlatlarını babasız bırakan, bu ülkenin babalarının gözünü yaşlı bırakan terörün kökünü Allah'ın izniyle ve bu topraklardan kazıdık ve terör örgütünün de fesh edilme sürecini hep birlikte yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

'UNUTULMAK İSTEMİYORUZ'

Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Cevdet Yıldırım, "Bu etkinlikler çok güzel devamlı katılıyoruz yani nerede olursa olsun her yere gidiyoruz. Tüm etkinlikliklere katılıyoruz. Gazilerle biraraya gelmemiz çok güzel bir şey birde şehit aileleriyle onlarla da biraraya gelip tanışmak onlarla buluşmak bu etkinlikleri yapanlar, çok iyi yapıyorlar, bizim de hoşumuza gidiyor. Yani bu etkinliklerin devamlı olması lazım. Yani böyle yılda bir değil de hani 6 ayda bir bu etkinliklere bizim girmemiz lazım. Yaşlanıyoruz çünkü, daha iyi hissediyoruz karamsarlığı geride bırakıyoruz daha iyi günlere sanki ileriye gitmiş gibi kendimizi daha iyi hissediyoruz. Şimdi geride kaldığımız zaman değersiz hissediyoruz ama bizleri unutmuşlar gibi hissediyoruz unutulmak da istemiyoruz devamlı anılmak istiyoruz. Okullara gidiyoruz, birçok etkinliklere katılıyoruz ki bizi hissetsinler" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi ola İsmail Ateş ise, " Böyle etkinlikleri, birliği, beraberliği, arkadaşlığı, kardeşliği, birbirini tanımayı, daha sıcak kaynaşmayı çok istiyorum; çok seviyorum. Biraz daha sık olmasını istiyorum aslında böyle toplantıların, aileler birbirini tanıyor,çocuklar birbirini tanıyor. Gaziler, yaşlılar birbirini tanıyor. Yani bu etkinlikler yapıldığı zaman gaziler olarak onurlanıyoruz. Yapanlara bizlere değer verenlere bizleri bu şekilde ağırlayanlara çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimiz nurlanmış gazilerimiz de onurlandırılmıştır. Biz de kendimizi onurlandırılmış olarak gördüğümüz için zinde dinç kalıyoruz" dedi.