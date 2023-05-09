AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Berber Önemli' adlı reklam filmi hazırladı

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Berber Önemli" başlıklı reklam filmi hazırladı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni reklam filmini, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin sosyal medya hesabından paylaştığı belirtildi.

Filmde "7'li koalisyonun çarpıklığına karşılık, tek başına usta berberin tertip ve düzenine" vurgu yapıldığı aktarılan açıklamada, reklam filminin içeriğine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Reklam filminde bir genç tıraş olmak için berber koltuğuna oturuyor. Her biri elinde birbirinden ayrı tarak ve makasla 7 ayrı berber geliyor. Her berber, kendi tarzında tıraş yapmaya kalkınca ortaya çarpık, dağınık bir saç tıraşı çıkıyor. Aynaya bakınca ne hale geldiğini gören genç, başına gelen korkunç şeyden ötürü yaptığı tercihinden oldukça pişman olduğunu yansıtıyor. Diğer senaryoda ise aynı genç tanıdığı, bildiği, yılların ustası berbere gidiyor. Koltuğa oturuyor ve işi bilen ustaya, emin ellere kendini emanet ediyor. Tıraş sonunda ise güzel, tertipli, bakımlı, istediği gibi tıraş olmanın gönül rahatlığına eriyor."