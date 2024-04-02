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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

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Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ak Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında… İtirazların yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride bırakıldığını; vatandaşların, kullandıkları oylarla iradelerini sandıkta beyan ettiklerini belirtti.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Sayımın ardından, bugün saat 15.00'e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında… İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum."

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Kaynak: AA / Güncel

Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

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