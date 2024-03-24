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AK Parti İstanbul İl Başkanı: İstanbul bütün varlığıyla ehil ellere teslim edecek

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Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığını belirterek, "İstanbul bütün varlığıyla tüm yaşayanlarıyla 15 milyonuyla ehil ellere, AK kadrolara, Cumhur İttifakı'na, Murat Başkan'a mührü teslim edecek." dedi.

Kabaktepe, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, kentin bütün sokak ve caddelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izleri olduğunu söyledi.

Seçime bir hafta kaldığını, 80 gündür gece ve gündüz demeden İstanbul'un her mahallesinde çalışma yaptıklarını dile getiren Kabaktepe, teşkilatlarının bütün kademeleriyle kenti sokak sokak dolaştıklarını ifade etti.

Kabaktepe, İstanbullunun ehliyetsiz ve liyakatsiz yönetimden bıktığını, CHP'li yarı zamanlı başkandan usandığını, iş bilmeyenlerden, makam hırsından, ihtirastan illallah ettiğini söyledi.

Bu kenti ikinci plana atılmaktan, kibirden, guguk kuşu siyasetinden ve verilmeyen sözlerden 31 Mart'ta kurtaracaklarını kaydeden Kabaktepe, "İstanbul kollarını açtı, Murat Kurum Başkanı bekliyor. Herkes görecek, biz hep birlikte kazanacağız çünkü İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha yok. İstanbul bütün varlığıyla tüm yaşayanlarıyla 15 milyonuyla ehil ellere, AK kadrolara, Cumhur İttifakı'na, Murat Başkan'a mührü teslim edecek." diye konuştu.

Kabaktepe, bu seçimde fetret devrinin biteceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu seçim, sevenin sevdiğine kavuşacağı, İstanbulluların ahde vefa göstereceği, hakikatin algıya galebe çalacağı, İstanbullunun sorunsuz ulaşıma, yatırımlara hasılı muradına kavuşacağı bir seçim olacaktır. İstanbul'a hizmet etmek için geliyoruz. Cümle cihan duysun, algı ve yalan makineleri duysun, hakikate sağır olanlar duysun, milletin emanetini, milletimiz adına geri almak için geliyoruz. Hedefe kilitlenmiş bir ok misali geliyoruz."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, herkesin son 7 günde en az 7 kişiyi, oyunu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a vermesi için ikna etmesini istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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