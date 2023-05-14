AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, oyunu kullandı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Başakşehir'deki Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanan Kabaktepe, okula ailesi, İstanbul Milletvekili Adayı Halime Kökçe ve parti üyeleriyle geldi.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Kabaktepe, "Memleketimiz için, Türkiyemiz için hayırlı olsun. 'Türkiye Yüzyılı'nın seçimindeyiz. İstanbul'da sabah 06.00'dan itibaren hareketlilik başladı. Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya davet ediyoruz. Ben de Başakşehir'de oyumu kullandım. En temel hakkımızı görevimizi yerine getirdik. Gayet güzel bir seçim ortamı var. İnşallah saat 17.00'den sonraki sayım süreçlerini de bu şekilde tamamlayacağız" dedi.

Kabaktepe, oy kullanma işleminin ardından Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun Togg otomobiline binerek vatandaşlarla selamlaştı.