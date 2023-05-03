AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Kapalıçarşı'da esnafla bir araya geldi Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sağlık, güvenlik, enerji, gıda krizi. Elhamdülillah bu krizlerin hepsini biz önce dayanışma ve kardeşlikle, sonra Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile dünyada en iyi yöneten 7 ülkeden biriyiz.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sağlık, güvenlik, enerji, gıda krizi. Elhamdülillah bu krizlerin hepsini biz önce dayanışma ve kardeşlikle, sonra Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile dünyada en iyi yöneten 7 ülkeden biriyiz." dedi.

Kabaktepe, partisinin İstanbul milletvekili adaylarıyla Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti.

Esnafla öğle yemeği yiyen ve sohbet eden Kabaktepe, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de 20 yılda çok şeyin değiştiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupalı bir büyükelçinin kendisini ziyaret ettiğini, Türkiye'nin politikalarına dair sürekli sorular sorduğunu belirten Kabaktepe, büyükelçiye, "Sen büyükelçi misin, gazeteci misin? Ha bire soru soruyorsun." dediğini, ayrımcı söylemlere karşı ise "Ruhun ırkı var mı?" sorusunu yönelttiğini ifade etti.

Türkiye'de 85 milyonun kardeş olduğunu vurgulayan Kabaktepe, Türkiye'nin dünyaya barış ve kardeşlik örneği sunduğunu kaydetti.

Dünyanın son 4 yılda 4 krizi peş peşe yaşadığına dikkati çeken Kabaktepe, "Sağlık, güvenlik, enerji, gıda krizi. Elhamdülillah bu krizlerin hepsini biz önce dayanışma ve kardeşlikle, sonra Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile dünyada en iyi yöneten 7 ülkeden biriyiz. Ama bu krizlerin bize etkisinin olmadığı anlamına gelmiyor. Etkisi oldu, etkisini de Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çözüyoruz. Ekonomik etkilerini de çözüyoruz, enerji etkilerini de çözüyoruz." diye konuştu.

"Yaptığımız çalışmalarla enerjide bağımsız ülke haline gelebiliriz"

"Bu ülkede Gabar'da bulunan petrole sevinmeyen insan olmamalı." ifadesini kullanan Kabaktepe, "Hangi partiden olursan, kime oy vereceksen ver, Karadeniz'de çıkan gaz, Gabar'da çıkan petrol bu memleketin 85 milyon evladının malıdır. Bunu alkışla, buna sevin, bundan hüzün duyma." değerlendirmesini yaptı.

Kabaktepe, Gabar'daki petrolün devamının geleceğine inandığının altını çizerek, "Belki 1-2 yıl içerisinde Akdeniz'de, yine Doğu'da, Güneydoğu'da, Karadeniz'de yaptığımız çalışmalarla enerjide bağımsız ülke haline gelebiliriz. Sen ondan sonra gör bizi kimse tutabilecek mi, Allah'ın izniyle, görelim Türkiye'nin önünde kimse durabilecek mi?" dedi.

Hiçbir şeyin sürekli yukarı ya da sürekli aşağı gitmeyeceğini dile getiren Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Biz hep beraber Cumhurbaşkanı'mızın 20 yılına şahidiz. Milletinin yanında oldu, hiçbir zaman milletinin sağlık derdini de ekonomik derdini de güvenlik derdini de özgürlük derdini de görmezden gelmedi. O da gerekirse tankın üzerine çıktı, o da gerekirse her türlü fedakarlıkta bulundu. O da hapis yattı, o da çile çekti ama hep beraber bu alanda en güzel hizmetleri yapmaya gayret etti."

"TOGG'u da SİHA'yı da ANKA'yı da KAAN'ı da yemelerine müsaade etmeyeceğiz"

Türkiye'nin yüksek teknolojide ilerleme katettiğine değinen Kabaktepe, "Bu millet, Devrim arabasını devirdiniz, o gün belki ses çıkaramadı. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapattınız, o gün belki demokratik tepkisini verme imkanı bulamadı. Vecihi Hürkuş'un uçağını kapattınız ama bugün gökyüzünde bu memleketin çocuklarının ürettiği Hürkuşlar uçacak ve TOGG'u da SİHA'yı da ANKA'yı da KAAN'ı da yemelerine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kabaktepe'ye eşlik eden AK Parti İstanbul milletvekili adayları Memet Yalçın, Yıldız Konak Süslü, Rabia Kalender İlhan ile AK Parti Fatih İlçe Başkanı Yakup Yaşa esnaf buluşmasında konuştu.

Program sonunda bir esnaf, Kabaktepe ve beraberindekilere bağlaması ile müzik dinletisi sundu.