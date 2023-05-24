AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den sandığa çağrı Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için tüm seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı.

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs seçimlerini hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeden, barış ve huzur içinde gerçekleştirmeyi hep beraber başardıklarını belirtti.

Seçim akşamı muhalefetin yalan ve tutarsız beyanlarına, milleti kandırma girişimlerine rağmen milletin tam bir vakar ve sükunetle 14 Mayıs'ı demokrasi şöleni olarak ardında bıraktığını aktaran Kabaktepe, "Milletimiz, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğini ve güvenini en üst perdeden ilan ederek seçimlerin ikinci tur ile neticelenmesi noktasında bir karar ortaya koydu. Milletimizin bu tercihi bütün siyasi çekişmelerden bağımsız olarak bizler için çok kıymetlidir. Zira seçimler geçici, milletimizin varlığı baki olandır." ifadelerini kullandı.

"Her yarış düşmanlığı değil rekabeti barındırır"

Kabaktepe, 28 Mayıs'ta iki rakibin yarışacağı bir seçime doğru hızlı bir şekilde gittiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Her seçim bir yarıştır ve her yarış düşmanlığı değil rekabeti barındırır. Rakip olmak düşman olmayı gerektirmediği gibi, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir tavrı da gerekli kılmaz. Milletimizin her zaman olduğu gibi 28 Mayıs seçimlerini de büyük bir olgunluk ve sükunetle geçireceğine olan inancım tamdır. Seçimi kazanma umudu günden güne azalan muhalefetin milletimizi gererek, suni gündemler üzerinden kaos çıkarma girişimlerine girerek yanlış yaptıklarına ne yazık ki şahitlik ediyoruz. Bizler sağcısıyla, solcusuyla, milliyetçisiyle hep birlikte Türkiye olmayı başarmış ve hep birlikte geleceğe yürüyen bir milletiz."

"Hiçbir vatandaşımızın olumsuzluk yaşamaması her şeyin ve her kazancın üzerindedir"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, seçimlerin gelip geçtiğini, kazanıldığını ve kaybedildiğini ifade etti.

Seçimin rekabet ortamını gerginlik ortamına çevirme girişiminde bulunanları milletin de tarihte asla ama asla unutmayacağını vurgulayan Kabaktepe, "Bu yüzden bulundukları konum itibarıyla seçmeni etkileme gücü olan muhalefet aktörlerini gerilimden uzak durmaya ve gerilimi tırmandırıcı manipülatif hareketlere tevessül etmemeye davet ediyorum. Seçmenlerimizin tamamını ayrım yapmaksızın sandığa ve demokrasiye çağırıyorum. Bütün bileşenleri ile ülkemizin her ferdini karar vermeye ve ülke yönetimine katkı sunmaya davet ediyorum. Unutmayınız ki milletimizin selameti, seçmenimizin güvenliği, seçimde görev alan kardeşlerimizin görevlerini sağlıklı şekilde yerine getirmesi ve hiçbir vatandaşımızın olumsuzluk yaşamaması her şeyin ve her kazancın üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.