AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, "3. Kentsel Tesis Yönetim Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

İSTANBUL (AA) - Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, toplumların gelişmesinin, ülkelerin ilerlemesinin tüm paydaşların, hep beraber hareket edebilme kabiliyeti ve becerileriyle de doğru orantılı olduğunu kaydetti.

Kabaktepe, Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneğince (TRKTYD) düzenlenen "3. Kentsel Tesis Yönetim Çalıştayı"nın açılışında, sitelerin insani yaşam kalitesini yükseltecek şekilde yönetilmesinin, sürdürülebilir bir yönetişim şekliyle devam ettirilmesinin önemini anlattı.

Burada da en temel hizmeti kentsel yönetim şirketlerinin gördüğünü ve bu anlamda yeni sayılabilecek bir sektörün oluştuğunu dile getiren Kabaktepe, bunun için sektörün derneğinin ve sivil toplum kuruluşunun oluşmasının önemini vurguladı.

Kabaktepe, "Çünkü toplumların gelişmesi, ülkelerin ilerlemesi tüm paydaşlarıyla, hep beraber hareket edebilme kabiliyet ve becerileriyle de doğru orantılıdır." ifadelerini kullandı.

Sektörde bir aşamaya gelindiğini ama bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki konut stoğunun 16 milyonu sizin ilgi alanınızda, nüfusun da herhalde yüzde 40'na falan tekabül eder diye düşünüyorum. Ülke nüfusumuzun yaklaşık 35 milyonu sizin ilgi alanınızda. Dolayısıyla nüfusun yüzde 40'ına hizmet veren sektörün paydaşı olan yönetim, güvenlik elemanı ve teknik elemanların eğitimi noktasında birtakım düzenlemeleri hep beraber başarabilmemiz lazım. Bu meslek eğitimi şeklinde mi olacak, teknik liseler aracılığıyla mı olacak ya da birtakım yüksek lisans programlarıyla farklı şeyler mi olacak onların hepsini tartışmak ve birlikte çözüm geliştirme anlamında iyi bir imkan sunacağını düşünüyorum."

Kabaktepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili genel müdürlüğünün, sektörün tüm paydaşlarından gelen bilgilerle hareket ederek birçok sorunla ilgili çözüm önerilerini ortaya koyacağını düşündüğünü söyledi.

Bu çalışmaları takip ettiklerini belirten Kabaktepe, ülke nüfusunun yüzde 20'sini barındıran İstanbul'un site ve apartman yönetim noktasında da en yoğun kent olduğunu, siyasi sorumluluğu bulunan bir kişi olarak bunu takip etmenin vazifesi olduğunu dile getirdi.

Açılış konuşmaların ardından Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı tarafından Kabaktepe'ye hediye takdim edildi. Açılış oturumu, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Malik Ejder Batur ve Muhammed Emin Özkaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, site ve apartman yöneticileri ve davetliler katıldı.

Çalıştay, oturumların ardından bugün sona erecek.