AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Büyükçekmece SKM açılışına katıldı Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Zaman zaman diyorlar, havalimanı yaptınız, yol yaptınız, niye yaptınız? Şehir hastanesi yaptınız, üniversite yaptınız, niye yaptınız? Bizler diyoruz ki 'Bunların hiçbirini ne evimize götüreceğiz ne mezara götüreceğiz.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Zaman zaman diyorlar, havalimanı yaptınız, yol yaptınız, niye yaptınız? Şehir hastanesi yaptınız, üniversite yaptınız, niye yaptınız? Bizler diyoruz ki 'Bunların hiçbirini ne evimize götüreceğiz ne mezara götüreceğiz.' Milletimiz için yaptık, milletimiz için çalıştık." dedi.

Kabaktepe, partisinin Büyükçekmece Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışında yaptığı konuşmada, İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun çalışmasıyla Tepecik bölgesi ile Ulus, Hürriyet ve Ahmediye mahallelerinde yaşanan imar sıkıntısının çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Tepecik Mahallesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rekor oy vereceğine inandığını belirten Kabaktepe, "Bunun enerjisini buradan görüyoruz. Tepecik'in imar sorunu çözülmüş oldu. Bu konuda gayret eden herkese teşekkür ederken özellikle AK Parti Grubumuza, meclis grubumuza, Büyükçekmece grubumuza sizler huzurunda teşekkür ediyorum. Bu çıkan kararın Büyükçekmece Tepecik bölgemizin en güzel şekilde yeniden imarına vesile olmasını temenni ediyorum. Birtakım şeyler yapılırken önemli olan üzüm yemektir, bağcıyı dövmemektir. Tepecikli neyin nasıl olduğunun bilincinde. İnşallah kıymetli kardeşlerimiz evlerini arsalarını imar edebilecekler." diye konuştu.

Kabaktepe, 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Zaman zaman diyorlar, havalimanı yaptınız, yol yaptınız, niye yaptınız? Şehir hastanesi yaptınız, üniversite yaptınız, niye yaptınız? Bizler diyoruz ki 'Bunların hiçbirini ne evimize götüreceğiz ne mezara götüreceğiz.' Milletimiz için yaptık, milletimiz için çalıştık. Yine milletimiz için yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında muhalefetin deprem bölgesinde fotoğraf çektirip döndüğünü aktaran Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde varlar mı yoklar mı, çalıştılar mı çalışmadılar mı? Ben sadece soruyu soruyorum, cevabını milletimiz verecek. İlk 20 gün kalıcı konutların temelleri için çalışmalara başlayıp 40. gün temelleri attığımızda CHP'liler, 'Bu kadar erken konut temeli atılır mı?' dedi. Ne yapacağız, sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz? 'Milletimizi 1 yıl içerisinde çadırdan kalıcı konuta götürmek bizim vazifemiz' dedik, yola çıktık. Bayramdan sonra da ilk teslimatlara başlıyoruz. Üç ay geçmeden vatandaşlarımızı evlerine yavaş yavaş yerleştireceğiz."

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ile AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik de katıldı.

Açılış töreninin ardından Kabaktepe ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti.