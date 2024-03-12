AK Parti İstanbul İl Başkanı: İBB Başkanı'na yakın CHP'li isimlerin para sayma görüntüleri gündemde

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Günlerdir sosyal medya ve internet portallarında İBB Başkanı'na yakın CHP'li isimlerin para sayma görüntüleri gündemde. Kamuoyu, masanın üzerini dolduran bu paraların ne olduğunu merak ediyor." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kabaktepe, paylaşımında "Günlerdir sosyal medya ve internet portallarında İBB Başkanı'na yakın CHP'li isimlerin para sayma görüntüleri gündemde. Kamuoyu, masanın üzerini dolduran bu paraların ne olduğunu merak ediyor. CHP İl Başkanlığı, bu paraların il binasının alımıyla ilgili olduğunu söylese de, eski CHP avukatı Mustafa Kemal Çiçek, alımda banka üzerinden işlem yapıldığını, bu kadar nakit akışının olmadığını belirtti." ifadelerine yer verdi.

İstanbullular adına CHP'li İBB Başkanı'na soruları olduğunu dile getiren Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Kule şeklinde sayılan bu banknotlar basit bir A4 kağıdıyla iddia ettiğiniz gibi bina parası ise neden resmi yollarla gönderilmek yerine elden verildi? Bu paranın kaynağı kim? Bu çantalar dolusu paralar nereden geldi, nereye gidiyor? Hiçbir hukuki delil niteliği olmayan basit bir A4 kağıdında yazan 'Para nakden ve haricen teslim edilmiştir' ifadesi ne kadar gerçekçidir? Ayrıca bu, 'nakden ve haricen' ne anlama geliyor? ?Yoksa İBB kaynakları, İstanbullu vatandaşlarımızın vergileri, gayrıresmi yollarla siyasi emeller için mi harcanıyor? Tüm İstanbullu vatandaşlarımız bu konu hakkında acilen bilgi ve şeffaflık talep ediyor."