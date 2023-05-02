AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının "silah dağıttığı" iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığının silah dağıttığına yönelik sosyal medyada iddialarda bulunan kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığının silah dağıttığına yönelik sosyal medyada iddialarda bulunan kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" gerekçesiyle gözaltı kararı verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavuz Ö. isimli kullanıcının Twitter'daki "AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı silah dağıtımı yapıyormuş." şeklindeki paylaşımı üzerine harekete geçti.
Şüpheli Yavuz Ö. hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatan savcılık, şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.