AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, 15 Temmuz Şehitlerimizi ve Kahramanlarımızı Anma programı düzenledi. Programda, hain darbe girişimi ve Türk milletinin demokrasi destanı vurgulandı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua edildi ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi gezildi.

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığınca, "15 Temmuz Şehitlerimizi ve Kahramanlarımızı Anma" programı düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki programa, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve beraberindekilerle gençlik kolları üyeleri katıldı.

Çekerek, burada yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin yedinci yılı dolayısıyla toplandıklarını belirterek, "Bilinmelidir ki 15 Temmuz, seçilmiş irade ve demokrasisine sahip çıkan Türk milletinin demokrasi destanıdır." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da devleti ve milletiyle omuz omuza verdiği mücadeleyle dünyaya örnek olduğunu ifade eden Çekerek, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 günü, amacı Türk istikbal ve istiklalini karartmak olan hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanan aziz milletimizin inanç, cesaret ve dillere destan kararlılığıyla engellenmiştir. Şanlı askerimizin üniformaları içerisine saklanan eli kanlı terör örgütü durdurulmuş, tüm dünyaya demokrasi dersi verilmiştir. Gençler olarak bizler, her yerde demokrasimize, milli irade ve milletin bekasına sahip çıkmayı 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmak olarak görüyoruz. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları olarak 39 ilçede, 971 mahallede, 58 üniversitede, 100'ün üzerinde kampüste dün olduğu gibi bugün ve yarın da 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız."

Çekerek, 15 Temmuz şehit ve gazilerine işaret ederek, "Demokrasi için tankların önüne yatan, ölümü öldürerek gözünü kırpmadan darbecilere engel olan kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, bu şanlı direnişte gazilik mertebesine erişenlere bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinden sonra Hafıza 15 Temmuz Müzesi gezildi.

Programın sonunda lokma dağıtıldı.