AK Parti İstanbul İl Başkanlığından özel Çanakkale filmi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümüne özel film hazırladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hazırlanan özel filmde, Türkiye'nin 7 bölgesinden 14 farklı türküyle Çanakkale şehitleri yad edildi.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi binlerce türkü anlatır. Bütün türküleri ise sadece bir türkü yaşatır. Çanakkale, dirilişin, iradenin, inancın ve cesaretin türküsüdür. Büyük bir imanla Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.