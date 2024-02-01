AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, depremde siyasi rant elde etmeye çalışanları kınadı

GÜNGÖREN'de Karadenizli kadınlarla bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurum, bir televizyon programındaki söylemi ile ilgili soruya, "Dün katıldığımız programda da ondan önceki programlarda da biz son bir asırda ülkemizde yaşamış olduğumuz depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 130 bine ulaştığını, en son Kahramanmaraş Pazarcık depreminde, asrın felaketinde de 50 bin canımızı kaybettiğimizi ifade ettik. Aynı programda da ifade etmemiş olmamıza rağmen; bunun acısı daha dün gibi taze dememize rağmen maalesef depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız üzerinden bir merkezden sanki bir açık bulmuşçasına siyasi rant elde etmeye çalışanları esefle kınıyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören'de Karadenizli kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Murat Kurum etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Kurum'un bir televizyon programında depremde hayatını kaybedenlerle ilgili söylemi hakkındaki sorusuna yanıt veren Kurum, "Dün katıldığımız programda da ondan önceki programlarda da biz son bir asırda ülkemizde yaşamış olduğumuz depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 130 bine ulaştığını, en son Kahramanmaraş Pazarcık depreminde, asrın felaketinde de 50 bin canımızı kaybettiğimizi ifade ettik. Aynı programda da ifade etmemiş olmamıza rağmen ki programı izlediğinizde orada Kahramanmaraş Depremi üzerine 50 bin canımızı, kardeşimizi, yavrumuzu yitirdik. Bunun acısı daha dün gibi taze dememize rağmen maalesef depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımız üzerinden bir merkezden sanki bir açık bulmuşçasına siyasi rant elde etmeye çalışanları esefle kınıyorum öncelikle. Bu yakışmıyor arkadaşlar. Biz milletimize doğruları söylemek zorundayız. Siyaseti insanımıza, ülkemize yakışır bir şekilde yapmak zorundayız. Depremde hayatını kaybeden, kaybettiğimiz insanlar üzerinden siyasi rant elde edilmez" dedi.

"BİZ BU SENARYOLARIN FARKINDAYIZ"

Kanal İstanbul ile ilgili soruya yanıt veren Kurum, "Mevcut yönetimin, İstanbul'la ilgilenmeyenlerin, İstanbul'un sorunlarına çözüm bulmayanların, İstanbul'un ulaşım çilesini, deprem riskini ortadan kaldırmayanların ajanslar üzerine kurduğu senaryolar bunlar. Biz bu senaryolara ortak olmayacağız. Biz ilk günden beri ne dedik? İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz dedik. İstanbul'un meseleleriyle ilgileneceğiz dedik ve buna odaklanacağız dedik. 'Kanal İstanbul projesi İstanbul'a bir ihanettir' söylemiyle yine aynı senaryoları kurup gündemi İstanbul olmayanların yapmış olduğu oyunlardır, siyasi senaryolardır. Biz bu senaryoların farkındayız. İstanbullular bu senaryoların farkında. O yüzden hep ne diyoruz? İstanbullunun gündeminde olmayan hiçbir şey, hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak ve bu senaryo kuranların aynaya bakmasını istiyoruz. Samimi olmadıklarını biliyoruz. Burada İstanbul'un sorunları neyse acil öncelikli işler, meseleler neyse biz buraya odaklanacağız ve ekibimizle hep birlikte bu sorunları çözmek için bir gayret göstereceğiz. İstanbul'un acil sorunları nedir? Ulaşım sorunudur. Acil sorunları nedir? Deprem riskidir. Adaletli olmayan sosyal yardım işidir. Liyakatli olmayan bir yönetimdir" ifadelerini kullandı.

"EĞİTİMDE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Evet, o projemizi de açıkladık. Biz istiyoruz ki değerli arkadaşlar İstanbul'da eğitim kıymetli olsun, okula giden öğrenciler okula çocuğunu gönderen veliler mutlu olsun, huzurlu olsun ve eğitim

de biz İBB olarak okullarımıza her türlü desteği vereceğiz" dedi.