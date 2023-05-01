AK PARTİ İSTANBUL 1'İNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI SARAÇOĞLU, KADIN ÇALIŞANLARLA BULUŞTU

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Ebru Saraçoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ümraniye'deki kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Saraçoğlu, abla kardeş olan iki kadın esnafın açtığı giyim mağazası ile ayakkabı mağazasına girerek kendileriyle sohbet etti. Çevre esnafı da ziyaret eden Saraçoğlu daha sonra mahalle pazarına da girdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ebru Saraçoğlu, şunları kaydetti:

'Yapmış olduğumuz bugünkü Ümraniye çalışmamızda hem esnafımızı gezdik 1 Mayıs münasebetiyle. Hem de vatandaşlarımızla daha yakın temasta bulunabilmek için pazarı ziyaret ettik. Çok güzel teveccühler var. Milletimiz ferasetini gösteriyor aslında. Baktığınız zaman diğer tarafta konuşulanların dışında 'yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar' cümlesini burada çokça duyduk. Bu konuda mutluluk duyarak çalışıyoruz. Biz her gün sokak sokak, kapı kapı ve ev ev ziyaretler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben Rumelili milletvekili adayı olduğum için, Rumeli, Balkanlarla ilgili de özel çalışmalarda onlarla buluşmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar Balkanlı hemşehrilerimizin de ciddi teveccühü var. Elimizden geldiğince sahada olmaya, Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını anlatmaya, Türkiye Yüzyılına vatandaşlarımızla birlikte çıkmaya hazırız ve çalışmalara devam ediyoruz.?