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AK Parti, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı

AK Parti, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı ve uluslararası toplumu bu duruma tepki vermeye çağırdı.

(ANKARA)- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. Çelik, "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir.

Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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