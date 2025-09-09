AK Parti, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Yönelik Saldırısını Kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak İsrail'in Katar'ın başkentinde gerçekleştirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in sınır tanımaz vahşet siyaseti, şimdi de müzakere masasını hedef almıştır." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak İsrail'in Katar'ın başkentinde gerçekleştirdiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in sınır tanımaz vahşet siyaseti, şimdi de müzakere masasını hedef almıştır. Bu saldırı, İsrail'in barışa duyduğu nefretin bir göstergesidir.

Ateşkes müzakereleri devam ederken, müzakere heyetini hedef almak, İsrail'in diplomasiye, arabuluculuğa ve nihayetinde barışa açtığı savaşın yeni ve tehlikeli bir safhasıdır. Bu, bölgesel istikrarımıza yönelik bir eylemdir. Uluslararası toplum, İsrail'in bu hukuk tanımaz yayılmacılığı karşısında seyirci kalmaya daha fazla devam edemez. Somut, ağır ve acil yaptırımlar kaçınılmaz hale gelmiştir."