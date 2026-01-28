Haberler

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından İBB kreşinde "darp ve istismar" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir kreşteki çocuklara yönelik darp ve cinsel istismar iddialarının hukuki sürecinin takipçisi olacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, olayın meydana geldiği yerin denetim eksiklikleri vurgulandı.

Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İBB'ye ait ruhsatsız çocuk etkinlik merkezinde yaşanan darp ve cinsel istismar olayının kameraların olmadığı 'kör noktalarda' yaşanması İBB'nin fiziki standart zafiyetini, ailenin şikayetine rağmen personelin derhal açığa alınmaması İBB'nin idari zafiyetini, kamera kayıtlarına 20 gün sonra ulaşılabilmesi ise İBB'nin denetim faciasını ortaya çıkarmıştır. AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak hukuki sürecin takipçisi olacağız."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
