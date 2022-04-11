AK Parti İncirliova Teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Haberler

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AK Parti İncirliova Teşkilatı iftar programında bir araya geldi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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AK Parti İncirliova Teşkilatı iftar programında bir araya geldi

AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti İncirliova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

Yahya Ümit Orbay Meydanı'nda verilen iftarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ak Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, iftar sofralarının bereketli olması temennisinde bulundu.

Program tasavvuf müziği eşliğinde ilahiler okunması ve semazen gösterisiyle devam etti.

Ak Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer iftar programına katıldı.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İncirliova, AK Parti, Hisarcık, dua, Güncel, Haberler

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