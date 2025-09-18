AK Parti ile Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) ile, partiler arası karşılıklı saygı, eşitlik ve iş birliği ilkeleri temelinde mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

Sırakaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunacak önemli bir adım attık. Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ve beraberindeki heyetle; partiler arası karşılıklı saygı, eşitlik ve iş birliği ilkeleri temelinde mutabakat zaptı imzaladık." ifadesini kullandı.