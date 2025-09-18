Haberler

AK Parti ile Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi Arasında Mutabakat Zaptı İmzalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi ile mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) ile, partiler arası karşılıklı saygı, eşitlik ve iş birliği ilkeleri temelinde mutabakat zaptı imzalandığını aktardı.

Sırakaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunacak önemli bir adım attık. Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic ve beraberindeki heyetle; partiler arası karşılıklı saygı, eşitlik ve iş birliği ilkeleri temelinde mutabakat zaptı imzaladık." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirveye sayılı günler kala çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar

Çark eden bir ülke var: Filistin'i devlet olarak tanımayacaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.