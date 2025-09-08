AK Parti ile Kazakistan'ın Amanat Partisi arasında 'İşbirliği Mutabakat Zaptı' imzalandı

??????? AK Parti ile Kazakistan'ın ana siyasi partisi Amanat Partisi arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı"na imza atıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun yer aldığı heyet, Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulundu.

AK Parti heyeti, burada Amanat Partisi Genel Sekreteri Daulet Karibek ile bir araya geldi.

Karibek, görüşmenin önemine dikkati çekerek, "Bu adım, işbirliğimizi daha da derinleştirmeye yönelik karşılıklı niyetlerimizi teyit ediyor." diye konuştu.

Bu vesileyle AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Karibek, "Biz AK Parti'nin her başarısından memnuniyet duyuyoruz ve bunu tüm Türkiye'nin başarısı olarak görüyoruz." dedi.

Karibek, Kazakistan ile Türkiye'yi karşılıklı yarar sağlayan konular değil aynı zamanda ortak tarih, kültür ve değerlerin birleştirdiğini kaydederek, "Bugün imzalayacağımız mutabakatın işbirliğimize yeni bir ivme kazandırmanın yanı sıra tecrübe paylaşımı, uluslararası düzeyde ortak faaliyetlerin önünü açacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

"İkili ilişkilerimizin çok daha ileri seviyeye taşınmasını arzu ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in liderliğinde yürütülen siyasi, ekonomik ve sosyal reformları büyük bir dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, "Dolayısıyla, ikili ilişkilerimizin çok daha ileri seviyeye taşınmasını arzu ediyoruz." dedi.

Sırakaya, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in son Türkiye ziyaretinde 20'nin üzerinde anlaşma imzalandığını ve Türk vatandaşlarının Kazakistan'daki kalış sürelerinin 30 günden 90 güne çıkartıldığını hatırlatarak, "Bizler arzu ediyoruz ki ikili ilişkilerimizde önümüzdeki süreç içerisinde Kazak toplumunun Türkiye'de, Türk toplumunun Kazakistan'da herhangi bir vize kısıtlamasına gerek kalmaksızın sürekli yaşayabileceği bir zemini atacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerde ekonomik ilişkilerin önemine işaret eden Sırakaya, "Türk firmalarının Kazakistan'da yapmış olduğu yatırım 5 milyar doları aştı. Bugüne kadar Türk müteahhitlerinin Kazakistan'daki üstlenmiş oldukları proje sayısı 530'u geçmiş durumda. Bu 30 milyar dolardan fazla bir hacmi tarif ediyor." diye konuştu.

Sırakaya, karşılıklı ticarette cumhurbaşkanlarının koyduğu 15 milyar dolar hedefine ulaşılması için çalışmaların devam edilmesi gerektiğini ve Tarihi İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Denizi geçişli Orta Koridorun güçlü ve yakın işbirliğini zorunlu kıldığını vurguladı.

"FETÖ konusunu ikili ilişkilerimizin gündeminden düşürmek için her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

Sırakaya, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğine de büyük önem atfettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ata yurdumuz Orta Asya'nın kalbi Türkistan'da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi bu kardeşlik ve dayanışmamızın bir tezahürüdür. Halihazırda 725 tane Kazak öğrenci Türkiye Bursları ile ülkemizde eğitim görmeye devam ediyor. Maarif Vakfının Astana'da ve Almatı'da birer okul açmasına yönelik mutabakatımızı da büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz."

FETÖ ile mücadelenin öneminin altını çizen Sırakaya, "2016'da ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan bir terör örgütünün bizim ülkemize zararı olacağı kadar Kazakistan'a da zararlı olacağı düşüncesindeyiz. Şu anda FETÖ iktisatlı oluşumların Kazakistan'da faaliyet göstermesi ikili ilişkilerimizde aşılması gereken en öncelikli mesele olmaya devam etmektedir. FETÖ konusunu ikili ilişkilerimizin gündeminden düşürmek için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sırakaya, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece ikili işbirliğinden ibaret olmadığını aynı zamanda Türk devletleriyle ilişkilerin gelişmesi anlamında da kıymetli olduğunu belirterek, "AK Parti olarak bizler siyasi partileri, siyasetin ve politikanın mutfağı olarak görüyoruz. Bugün Amanat Partisi ile imzalayacağımız mutabakat zaptı ile birlikte sadece ikili ilişkilerimizde değil aynı zamanda Türk devletleriyle ilişkilerimize ve Türk dünyasına da kuvvetli bir mesaj vereceğimizi düşünüyorum." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu ise Kazakça yaptığı konuşmada, bu mutabakat zaptının Türkiye ile Kazakistan arasındaki kadim kardeşliğin yeni bir aşamaya taşındığını gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu imza, ortak geleceğe duyduğumuz güvenin ve işbirliği irademizin güçlü bir nişanesidir." diye konuştu.

"AK Parti olarak yüzümüzü Türk Dünyası'na dönmüş durumdayız"

Zorlu, Türk Dünyası'nın kadim iki devleti olarak dayanışma, bölgesel güven, istikrar ve ortak kalkınma anlayışının önemine işaret ederek, "Türkiye ile Kazakistan arasında günümüzde çok güçlü bir stratejik ortaklık ilişkisi söz konusu. Türkiye'nin Kazakistan ile çok boyutlu, istikrarlı ve sürekli derinleşen bir ilişkiler ağı mevcut. Ülkelerimiz arasındaki bu ortaklık sadece diplomatik düzeyle sınırlı kalmamakta, siyasi, ekonomik, kültürel, savunma ve enerji gibi birçok alanda somut işbirliği ile desteklenmektedir." ifadelerini kullandı.

2002'de 182 milyon dolar olan dış ticaret hacminin bugün 6,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden Zorlu, "Kazakistan gibi Avrasya bölgesinin en önemli ekonomilerinden biri ile dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olan Türkiye'nin iktisadi işbirliğini her geçen gün artırması Türk Dünyası açısından da büyük önem arz etmektedir." dedi.

Zorlu, Türkiye'nin Türk devletleriyle ticaret hacminin 2002 yılında 1,8 milyar dolarken 2024 yılında 25,8 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, "Görüldüğü üzere, biz AK Parti olarak yüzümüzü Türk Dünyası'na dönmüş durumdayız. 8 devlet tek millet anlayışıyla, 2 trilyonu aşan toplam hasılamızla, 250 milyonu geçen Türk Dünyası nüfusumuzla dünyanın en önemli kutuplarından biri olmuş durumdayız." değerlendirmesini yaptı.

Görüşme sonrası, AK Parti ile Amanat Partisi arasında "İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.