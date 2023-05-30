Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir genç, AK Parti İlçe Teşkilatının cam ve tabelası kırıldı.

Ak Parti İlçe Teşkilatı binasına saldırı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir genç, AK Parti İlçe Teşkilatının cam ve tabelası kırıldı.

Lüleburgaz ilçesinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertesi günü sabah saat 08.30 sularında 20-25 yaşlarında genç bir genç, AK Parti İlçe Teşkilatı binası önüne geldi. Önce ilçe binasına ait seçim faaliyetlerinde asılan bayrakları yerinden söken saldırgan, sonrasında çevreden bulduğu taşlarla Ak Parti İlçe Teşkilatı binasının tabela ve pencerelerini kırdı.

Çevredeki insanların bakışları üzerine "Kimseyle derdim yok, gıcığım ben bunlara, o yüzden yapıyorum" dediği iddia edildi.

Konuyla ilgili yapılan araştırma ile güvenlik kameraları görüntüleri izlenerek saldırıyı gerçekleştiren zanlı yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.