AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı Keban'da Gerçekleşti
AK Parti İl Başkan Vekili İbrahim Sencer Selmanoğlu başkanlığında yapılan toplantıda teşkilatın durumu ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Selmanoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı, Keban ilçesinde yapıldı.
AK Parti Elazığ İl Başkan Vekili İbrahim Sencer Selmanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, teşkilatın mevcut durumu, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.
Toplantıda konuşan Selmanoğlu, "Birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel