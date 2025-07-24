AK Parti İlçe Başkanları Arasında Dayanışma Ziyareti

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AK Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili'yi ziyaret ederek, ilçe başkanları arasındaki dayanışmayı ve diyaloğu güçlendirme vurgusu yaptı.

Ak Parti Polatlı İlçe Başkanı İlhami Teke, partisinin Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etili'yi ziyaret etti.

Başkan Etili, ziyarette yaptığı açıklamada, AK Parti ilçe başkanları arasındaki dayanışmanın sürdüğünü ve Polatlı İlçe Başkanı Teke ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Polatlı İlçe Başkanı Teke de ilçe başkanları arasındaki dayanışma ve diyaloğu daha da güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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