AK Parti İlçe Başkanı Özpek'ten Çöp Tepkisi

AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Osman Özpek, belediye tarafından ilçedeki çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Özpek, yaptığı yazılı açıklamada, çöplerin toplanmaması nedeniyle halk sağlığının hiçe sayıldığını belirtti.

Pamukkale gibi turistik bir bölgede ortaya çıkan görüntülerin hem ilçenin imajını zedelediğini hem de vatandaşların yaşam kalitesinin düşürüldüğünü dile getiren Özpek, "Belediye asli görevi olan temizlik hizmetini yerine getirmekte yetersiz kalmakta, halkın taleplerini görmezlikten gelmektedir. Pamukkale, doğal güzellikleri ve şifalı sularıyla bilinirken, son günlerde artan çöp birikintileriyle de gündemde." ifadelerini kullandı.

Çöp yığınlarının vatandaşları mağdur ettiğini aktaran Özpek, şunları kaydetti:

"Sokaklarımızda günlerce bekleyen çöpler, pis koku ve görüntü kirliliği oluşturmakta aynı zamanda halk sağlığını tehdit etmektedir. Çocuklarımızın oynadığı parklar, okullarımızın çevresi ve pazaryerleri çöp yığınlarıyla dolmuş durumda. Toplanmayan çöpler nedeniyle, sinek, böcek ve haşere sayısı hızla artarken, ilçe sakinlerimiz her gün daha büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalmaktadır. Çöpler neden zamanında toplanmıyor? Halk sağlığı hiçe mi sayılıyor? Belediyenin temizlik ekipleri neden görevlerini aksatıyor."

Pamukkale halkı olarak bu sorumsuzluğunuzu kabul etmediklerini vurgulayan Özpek, belediyeyi acilen göreve davet ettiklerini, ilçenin temizliği ve halk sağlığı için gerekli adımların vakit kaybetmeden atılmasını istediklerini ifade etti.