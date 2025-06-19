AK Parti İlçe Başkanı Öğrencilerle Buluştu

AK Parti İlçe Başkanı Öğrencilerle Buluştu
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Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, YKS'ye hazırlanan öğrencilerle bir araya gelerek onlara motivasyon artırıcı tavsiyelerde bulundu. Ayrıca ücretsiz eğitim imkanları hakkında bilgi verdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan öğrenciler için Göletli Park'ta program düzenlendi.

Burada öğrencilerle sohbet eden, onlara tavsiyelerde bulunan AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz, Halk Eğitim Merkezlerinde ücretsiz eğitim verildiğini söyledi

Eğitime gerekli desteğin sunulduğunu belirten Korkmaz, "Amacımız sınav öncesi sizlerle bir araya gelmek, motivasyonunuzu yüksek tutmak ve yanınızda olduğumuzu hissettirmek. Bizler, aileniz ve öğretmenleriniz her zaman yanınızda. Hafta sonu gireceğiniz sınavda hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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