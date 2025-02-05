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AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz, Bulanık'ta Kurum Ziyaretlerine Devam Ediyor

AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz, Bulanık'ta Kurum Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, yerel belediye başkanlarıyla birlikte kurumları ziyaret etti. Korkmaz, ziyaretlerin amacı olarak ilçedeki sorunların çözümü ve kalkınma için somut adımlar atmak olduğunu belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, ziyaretlerini sürdürüyor.

Korkmaz, beraberindeki Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, Uzgörür Belediye Başkanı Ayettullah Gündoğdu ve Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya ile bazı kurumları ziyaret etti.

Ardından gazetecilere açıklama yapan Korkmaz, amaçlarının ilçedeki sorunların çözümüne yönelik somut adımların atılması olduğunu söyledi.

İlçenin kalkınması için mücadele edeceklerini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Biz siyasetçiler, halka hizmet için varız. Amacımız kurumlarımızla birlikte halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek. Bu ziyaretler, çalışma koşullarını iyileştirme ve motivasyonu artırma adına değerli. İlçemizin kalkınması ve menfaati için birliktelik oluşturmak zorundayız. Bunun için sürekli kurumlarımızla bir araya geliyoruz. Siyaset, karşılık beklemeden yapılan hizmetlerin tamamıdır. Bu nedenle siyasi görüşü ne olursa olsun herkese hizmet sunuyoruz."

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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