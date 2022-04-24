AK Parti il teşkilatından bir heyet Kızıltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu - Haberler

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AK Parti il teşkilatından bir heyet Kızıltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

AA - Şahin Seçen - Güncel
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AK Parti il teşkilatından bir heyet Kızıltepe'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

AK Parti Mardin İl Başkanlığından bir heyet Kızıltepe ilçesinde temaslarda bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti Mardin İl Başkanlığından bir heyet Kızıltepe ilçesinde temaslarda bulundu.

Ak Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Şahin ve partililerden oluşan heyet, Kızıltepe Esnaf Sanatkar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve Anadolu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Ziyaretlerde sanayici, iş adamları, çiftçi ve esnafla görüşüldü.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Kızıltepe, Hisarcık, AK Parti, Mardin, Güncel, Haberler

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