AK Parti İl Kadın Kolları Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatları Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, partide düzenlendiği toplantıda, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, kadınların her alanda karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadın, erkek fırsat eşitliğinin güçlendirildiğini belirten İnce, kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'lere ulaştırıldığını dile getirdi.

İnce, AK Parti hükümetleri döneminde kamuda kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını ifade etti.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere de Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 8 Mart'ın emek veren, üreten, alın teri döken tüm kadınların günü olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında yer alması için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini aktaran Köşdere,"Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı."diye konuştu.

AK Parti Kırklareli İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim de, parti binasında düzenlediği programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nünü kutladı.

AK Parti döneminde kadınların iş hayatına katılımının teşvik edildiğini ifade eden Genim, "Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.