Üye Girişi
Haberler

AK Parti İl Kadın Kolları Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Güncelleme:

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatları, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Parti yetkilileri, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi için yapılan düzenlemeleri vurguladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatları Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, partide düzenlendiği toplantıda, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana, kadınların her alanda karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadın, erkek fırsat eşitliğinin güçlendirildiğini belirten İnce, kız öğrencilerin okullaşma oranının yüzde 51'lere ulaştırıldığını dile getirdi.

İnce, AK Parti hükümetleri döneminde kamuda kadın istihdamının yüzde 40'ı aştığını ifade etti.

Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nihal Erdoğan Köşdere de Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 8 Mart'ın emek veren, üreten, alın teri döken tüm kadınların günü olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında yer alması için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini aktaran Köşdere,"Eğitim en önemli fırsat eşitliği aracıdır. İş gücü piyasasına katılım, karar alma mekanizmalarına katılımın da anahtarıdır. Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açılan üniversiteler ile üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne yüzde 13.5'ten yüzde 51'lere ulaştı. Kamuda kadın istihdamı yüzde 40'ı aştı."diye konuştu.

AK Parti Kırklareli İl Kadın Kolları Başkanı Canan Genim de, parti binasında düzenlediği programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nünü kutladı.

AK Parti döneminde kadınların iş hayatına katılımının teşvik edildiğini ifade eden Genim, "Kadın hakları ve eşitliğine yönelik mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı vizyonunu hep birlikte hayata geçireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli AK Parti Tekirdağ Edirne Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir? DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir? Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli? Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli? Türker Tolga Topaloğlu kimdir? Zafer Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Türker Tolga Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir? Ünal Işık kimdir? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir? DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir? Ulaş Öztürk kimdir? Zafer Partisi Bahçelievler Belediye Başkan adayı Ulaş Öztürk kaç yaşında, nereli? Hüseyin Ay kimdir? AK Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ay kaç yaşında, nereli? Saniye Bora Fıçı kimdir? CHP İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Saniye Bora Fıçı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title