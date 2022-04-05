AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret - Haberler

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AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret

AA - Bestami Bodruk - Güncel
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AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Çetin'den Diyarbakır Adliyesine ziyaret

AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arzu Çetin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Diyarbakır Adliyesini ziyaret etti, avukatlarla görüştü.

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Arzu Çetin, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Diyarbakır Adliyesini ziyaret etti, avukatlarla görüştü.

Çetin gerçekleştirdiği ziyarette, avukatlara çiçek verdi, bu anlamlı günlerini kutladı.

Avukatlık mesleğinin önemine değinen Çetin, insan hakları başta olmak üzere kadınların sahip oldukları hakları öğrenmelerine yönelik seminer çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

Avukatlar Günü, Diyarbakır, AK Parti, Nisan, Güncel, Haberler

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