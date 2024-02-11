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AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer birçok isim katıldı. Taziyeler, Baltacı'nın ailesi tarafından kabul edildi.

Yunus Emre YALÇIN- Özenç KILIÇ / İSTANBUL, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Camii'nden cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan'ın yanı sıra cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri, Fatma Sevim Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile ablası Ayşe Uzun ve kardeşleri kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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