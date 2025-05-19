AK Parti İl Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

AK Parti İl Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
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Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kollarınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kollarınca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un şanlı bir zaferin başlangıcı ve memleketin kurtuluşu için ilk işaret fişeğinin atıldığı gün olduğunu söyledi.

Bu kutlu günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının, muasır medeniyetler seviyesindeki bir memleketin hayaliyle harekete geçtiklerini belirten Birsen, şunları kaydetti:

"Daha sonra Anadolu'nun her alanında nice savaşlar verilmiş, nice zaferler kazanılmış, necip milletimiz, yokluk içinde verdiği mücadelelerle torunlarına 'Cumhuriyet'i biz böyle kazandık' diyebilmiştir. Bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi kuvvetlendirmek amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren bir 'TEKNOFEST kuşağı', bizleri Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalini kurduğu muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır."

Birsen, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Aldığımız bu ilhamla, milletimizin varlığı ve refahı için çalışan, üreten, gelişime ve ilerlemeye çabalayan nesil, işte bu nesil olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milletimiz için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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