AK Parti İl Başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" açıklaması

Ak Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile Kadın Kolları üyeleri de yer aldı.

Ünalır, partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete karşı 21 yıldır kararlı duruş sergilendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir." sözünü anımsatan Ünalır, şunları dile getirdi:

"Bu düşünceyle birçok adım attık. Kadınların eğitim hakkı başta olmak üzere fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetimizin öncelikli politika alanlarındandır. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Bu konuda asla toleransımız yoktur. AK Parti olarak, Anayasa'dan TCK'ya, İş Kanunu'ndan sosyal politika uygulamalarına kadar yüzlerce düzenleme ve kanun hayata geçirdik. Şiddetle mücadeledeki kararlılığımızı 2002 yılında, ilk seçim beyannamemizde ifade ettik. 2003 yılında Aile Mahkemelerini biz kurduk. 2004 yılında Anayasa'ya, 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' maddesini biz getirdik."

Milletvekili Gürcan da AK Parti olarak 2003 yılından bu yana sosyal politikalar kapsamında büyük alan açtıklarını kaydetti.

Bu alanda kadın, erkek, çocuk, mağdur ve mazlum herkesin korunma haklarını temin ettiklerini anlatan Gürcan, "Özellikle 'Şiddete sıfır tolerans' politikasıyla kadınların siyasette, toplumda, eğitimde ve çalışma hayatında daha çok yer alması adına politikalar üretildi. Bu politikalar sadece siyasi söylemlerde değil, hem mevzuatta hem de kurumsal uygulamalarda, kanunlarımızda fırsat ve söylem eşitliğini sağlayabilmek adına tüm düzenlemeler yeniden yapıldı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gürcan, Ünalır'a çiçek takdim etti.