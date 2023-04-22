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AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı

AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı

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AK Parti Siirt İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Ak Parti Siirt İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan AK Parti Siirt milletvekili adayı Mervan Gül, Siirt'in yatırım projelerine değindi.

Yatırım için iş çevreleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Gül, Siirt'te tekstil sektöründe çalışan sayısının artıracaklarını, bu nedenle sanayi altyapısının güçlendirileceğini aktardı.

Milletvekili adayları Fevzi Sevgili ve Lokman Özcan'ın konuşma yaptığı programda, daha sonra adaylar partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel

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