AK Parti İl Başkanları Çalışma Kampı Kızılcahamam'da Toplandı

AK Parti İl Başkanları Çalışma Kampı Kızılcahamam'da Toplandı
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AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'na katıldı. Kamp süresince teşkilat yapısının güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedefleri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Ak Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanlığınca Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'na katıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 günlük kamp süresince Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda teşkilat yapısının daha da güçlendirilmesi, mevcut çalışmaların kapsamlı değerlendirilmesi gibi başlıklar ele alındı.

Katılımcılar, başarılı uygulamaları birbirleriyle paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, kamp kapsamında bilgi ve değerlendirmeleriyle katkı sunan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e teşekkür etti.

Salt, "Bu kamp sürecinde teşkilatımızın mevcut çalışmalarını kapsamlı biçimde değerlendirdik, fikir alışverişinde bulunduk, başarılı örnekleri paylaştık ve yeni dönem stratejilerimizi birlikte belirledik. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, daha güçlü bir teşkilat yapısı için yol haritamızı oluşturduk. Kampımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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