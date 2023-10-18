AK Parti İl Başkanı Üzüm'den İsrail'e kınama

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Üzüm, yazılı açıklamasında, Filistin'de masum canlara orantısız güç ile uygulanan zulmün kabul edilemez insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Gazze'de yaşanan olaylar için insanlığın harekete geçmesi gerektiğini belirten Üzüm, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da altını çizerek belirttiği gibi bizler de Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz. Günümüzde böyle vahşetlerin yaşanmasını bir utanç olarak görüyoruz ve lanetliyoruz. İsrail'in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için başsağlığı diliyoruz."