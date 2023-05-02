AK Parti İl Başkanı Ünsal, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini belirtti

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini bildirdi.

Ünsal yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın Kırşehir ziyaretini değerlendirdi.

Türkiye Yüzyılı'nın Kırşehir'in şahlanış dönemi olacağını vurgulayan Ünsal, ilk günkü aşkla, heyecanla ve büyük bir coşkuyla Yıldırım'ı karşılayan, programlara ilgi gösteren teşkilat mensuplarına ve Kırşehirlilere teşekkür etti.

Ünsal, şunları kaydetti:

"Bizim siyasetimiz eser, icraat ve hizmet siyasetidir. Teşkilat varsa başarı vardır, kazanmak ve zafer vardır. Biz AK Teşkilat olarak bir kez daha gördük ki büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunun bilincinde bir aileyiz. Bizler yolumuza, çalışmalarımıza durmadan, yılmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Bizim yolumuz milletin yoludur. AK Parti Genel Başkan Vekilimiz ve son başbakanımız Binali Yıldırım'ın Kırşehir ziyareti ile birlikteliğimizi bir kez daha hissetmiş, yaşamış olduk. Türkiye Yüzyılı'nı daha ileriye taşıyacak olan gençlerimize destekleri için teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs seçimleriyle birlikte yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum."