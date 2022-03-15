AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu oda başkanlarını ziyaret etti

FIRAT, MALATYA (AA) - AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, kentteki oda başkanlarını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkmenoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce yangında iş yeri büyük hasar gören Zafer Yurtsever ve Fırat Türkoğlu'nu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Burada esnafla görüşen Türkmenoğlu ve beraberindekiler, devletin her zaman olduğu gibi vatandaşların yanında olduğunu ifade ederek yangında iş yerleri yanan esnaflar için ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler daha Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, Bakkallar Odası Başkanı İsa Berge, Demirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Abdurrahman Eren, Marangozlar Odası Başkanı Necmettin Toprak, Birlik Vakfı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Askon Başkanı Şeref Gültepe, Asriad Başkanı Taner Han, Haksiad Başkanı Cevdet Arvas, Lokantacılar Odası Başkanı Sabri Işık ve OSB Başkanı Mehmet Aslan'ı makamlarına ziyaret etti.