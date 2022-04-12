AK Parti İl Başkanı Tever, Söğütlü'de muhtarlarla iftar yaptı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, Söğütlü ilçesinde muhtarlarla iftarda bir araya geldi.

Tever, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Kurt eşliğinde Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneğini ziyaret etti.

Daha sonra muhtarlarla iftar yapan Tever, İl Başkanlığı olarak ramazan ayında her akşam bir ilçeyi ziyaret ettiklerini ve tüm kesimlerin sorunlarını dinlediklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile ortaya konulan hedef kapsamında 2023 seçimlerine kadar grup yollarının tamamını bitireceklerini aktaran Tever, hem yerelde hem de genelde ilçelere hizmetleri ulaştırmak için partinin tüm unsurlarıyla çalışma içerisinde olduklarını kaydetti.

Tever, muhtarların sorunlarını dinlediklerini ve yapılması gereken işlerin takipçisi olacaklarını anlatarak, kendilerini ağırlayan muhtarlara teşekkür etti.

Özten de yerel seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirerek, 1000 kişilik spor salonu ve 24 saat esaslı çalışacak sağlık merkezinin kısa süre içerisinde açılışını yapacaklarını söyledi.

Mahallelerdeki sorunları muhtarların istek ve görüşlerini de dikkate alarak çözdüklerine değinen Özten, çalışmalarda kendilerine her daim yardımcı olan muhtarlara teşekkür etti.

Programda, Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy da yer aldı.