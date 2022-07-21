AK Parti İl Başkanı Tever, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti İl Başkanı Tever, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu

AA - Erol Ulu - Güncel
AK Parti İl Başkanı Tever, Ferizli'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi, esnafı ziyaret etti.

Tever, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı ile ilçe binasında partililerle buluştu, belediye meclis üyeleri ve personelle sohbet etti.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Tever, daha sonra vatandaşla buluşarak sorunları ve isteklerini dinledi.

Tever, teşkilatın sahada olduğunu söyledi.

Meclisin tatile girmesiyle 16 ilçede ziyaret gerçekleştireceklerini ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Tever, halkın sorunlarını ve taleplerini dinleyeceklerini kaydetti.

AA / Erol Ulu - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title