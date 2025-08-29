AK Parti İl Başkanı Tever, Ekonomiye Katkı Sağlayan Firmaları Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe başkanlarıyla birlikte şehrin ekonomisine katkıda bulunan işletmeleri ziyaret ederek, iş dünyasıyla destek mesajı verdi ve esnafa teşekkür etti.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Tever, kent ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan işletmelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Beraberindeki ilçe başkanları ve partililerle birçok firmayı ziyaret eden Tever, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, iş dünyasının yanında olduklarını bildirdi.

Emeğiyle, alın teriyle şehrin ekonomisine değer katan tüm esnafa ve iş insanlarına teşekkür eden Tever, her birine bol ve bereketli kazançlar diledi.

