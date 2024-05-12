AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi annelerini ziyaret etti

AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi anneleri ile huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Gülaçtı, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Gülaçtı, merkezde kalan kadınlara gül hediye etti, Anneler Günü'nü kutladı.

Programının ardından Gülaçtı, şehit ve gazi annelerini evlerinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülaçtı, "Anneler Günü, en kıymetlilerimizin en özel günü. Başta şehitlerimizin bize emaneti olan anneleri olmak üzere bütün annelerimizin gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.