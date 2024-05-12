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AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi annelerini ziyaret etti

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AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi anneleri ile huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Gülaçtı, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Merkezde kalan kadınlara gül hediye eden Gülaçtı, Anneler Günü'nü kutladı. Programının ardından şehit ve gazi annelerini evlerinde ziyaret eden Gülaçtı, bütün annelerin gününü kutladığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi anneleri ile huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Gülaçtı, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Gülaçtı, merkezde kalan kadınlara gül hediye etti, Anneler Günü'nü kutladı.

Programının ardından Gülaçtı, şehit ve gazi annelerini evlerinde ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülaçtı, "Anneler Günü, en kıymetlilerimizin en özel günü. Başta şehitlerimizin bize emaneti olan anneleri olmak üzere bütün annelerimizin gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü AK Parti Pilot Politika Güncel Haberler

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