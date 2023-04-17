AK Parti İl Başkanı'na darp suçlamasında tutuklu 5 kişiye 10'ar yıla kadar hapis istemi

Ak Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri suçlamasıyla tutuklanan 3'ü köy muhtarı, 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheliler hakkında 'Yağmaya teşebbüs' suçundan 6'şar yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskice köyü muhtarı Ünal Bozok, Elmalı köyü muhtarı Saffet Erdemli ve Ovakarapınar köyü muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz, 29 Mart gecesi, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı sokak ortasında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkan Yardımcısı Cemil Aslıhak ise, "Biz, muhtar arkadaşlarımızın yağma suçu işlediğine inanmıyoruz. Taraflar arasında birtakım nedenlerle tartıma, itiş-kakış olmuş olabilir. Bu durumun, arkadaşlarımızın tutuklanması gerektireceğini zannetmiyoruz" diye konuştu.