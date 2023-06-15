AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı darp edenler hakim karşısında

Çorum'da AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Günay'ın şikayetçi olduğunu belirttiği duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ÇORUM'da AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ı darp ettikleri iddiasıyla tutuklanan aralarında köy muhtarlarının da bulunduğu 5 kişi ilk kez hakim karşısına çıktı. Günay'ın şikayetçi olduğunu belirttiği duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çorum'da geçen 29 Mart'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör, ramazan yardımı nedeniyle verilecek alışveriş kartları ile ilgili tartıştıkları AK Parti l Başkanı Murat Günay'ı sokak ortasında darbetti. Şikayet üzerine gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Tanıkların dinlenmesi sonrası mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Haziran Perşembe gününe erteledi.